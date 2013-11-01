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Аудиокниги для всех » Психология, философия » Карен Прайор - Не рычите на собаку! Книга о дрессировке людей, животных и самого себя (MP3) 2017

Карен Прайор - Не рычите на собаку! Книга о дрессировке людей, животных и самого себя (MP3) 2017

Рейтинг: 4.9
Оценок: 2228
Карен Прайор - Не рычите на собаку! Книга о дрессировке людей, животных и самого себя (MP3) 2017
4.9/ 5
Оценок: 2228
Абсолютный бестселлер по психологии влияния теперь в аудио формате! Ученый с мировым именем Карен Прайор предлагает простую и потрясающе эффективную методику управления поведением окружающих с помощью положительного и отрицательного подкрепления. Подход Карен Прайор ‒ это самый короткий путь к успеху в любых отношениях: с близкими, друзьями, детьми, руководителями, коллегами и, конечно, домашними животными!

Благодаря этой книге вы узнаете:
  • как заставить супруга раз и навсегда перестать ворчать;
  • как научить трехлетнего ребенка вести себя прилично;
  • как объяснить кошке, что не надо залезать на кухонный стол;
  • как сподвигнуть начальника регулярно повышать вам зарплату;
  • как добиться сверхрезультатов в любой деятельности – от занятий спортом до сочинения стихов.


Аудиокнига Карен Прайор - Не рычите на собаку! Книга о дрессировке людей, животных и самого себя

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