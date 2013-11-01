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Карен Прайор - Не рычите на собаку! Книга о дрессировке людей, животных и самого себя (MP3) 2017
Рейтинг: 4.9
Оценок: 2228
- Название: Не рычите на собаку! Книга о дрессировке людей, животных и самого себя
- Автор: Карен Прайор
- Год: 2017
- Жанр: психология, зарубежная литература
- Исполнитель: Светлана Махохей
- Время звучания: 7:37:17
- Формат: MP3
4.9/ 5
Абсолютный бестселлер по психологии влияния теперь в аудио формате! Ученый с мировым именем Карен Прайор предлагает простую и потрясающе эффективную методику управления поведением окружающих с помощью положительного и отрицательного подкрепления. Подход Карен Прайор ‒ это самый короткий путь к успеху в любых отношениях: с близкими, друзьями, детьми, руководителями, коллегами и, конечно, домашними животными!
Благодаря этой книге вы узнаете:
Благодаря этой книге вы узнаете:
- как заставить супруга раз и навсегда перестать ворчать;
- как научить трехлетнего ребенка вести себя прилично;
- как объяснить кошке, что не надо залезать на кухонный стол;
- как сподвигнуть начальника регулярно повышать вам зарплату;
- как добиться сверхрезультатов в любой деятельности – от занятий спортом до сочинения стихов.
Аудиокнига Карен Прайор - Не рычите на собаку! Книга о дрессировке людей, животных и самого себя
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